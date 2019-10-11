Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт

Автор программы «Право на веру» Ян Таксюр вместе с замглавы отдела внешних связей УПЦ протоиереем Николаем Данилевичем обсудили «украинский вопрос» (признание/непризнание ПЦУ), который рассматривает Элладский Архиерейский Собор. Как выяснили журналисты «Фразы», так совпало, что объявлено о собрании ЭАС было на второй день после... начала визита в Афины госсекретаря США.

Признает ли хоть одна поместная Православная Церковь ПЦУ-СЦУ (Святейшую церковь Украины)? Ответ на этот вопрос ищут Ян Таксюр и Николай Данилевич.

Вот лишь некоторые цитата из программы:

«К сожалению, Греция находится в сфере геополитического влияния Америки. И там же находится очень большая греческая диаспора... Давление на Элладскую Церковь существует в том числе и через государство: ведь в Греции Церковь имеет статус государственной».

«Многие Церкви молчат, потому что находятся в странах в зоне американского влияния. Та же Грузия, Болгария. И вступаться за УПЦ будет представляться „вступаться за Россию“. Но у нас нет лжи или неправды, нам нет причин беспокоиться. И авторитет УПЦ в православном мире растет».

«Как Греция, так и Украина, и другие части Православного мира, не являются конечной целью американской внешней политики. Они используются только для противостояния России. Признают ли ПЦУ? 50/50, возможно и признают в какой-то форме. Но это ничего не изменит, это не сделает ПЦУ каноничной».

«У нас в Украине мы уже пережили очень много. И для нас признание или непризнание ПЦУ ничего не изменит. Наши (УПЦ — ред.) приходы стали живее, более организованны. Может еще несколько приходов с насилием и заберут. Но раскольники показали свой звериный оскал с захватами храмов, и поведением абсолютно НЕ христианским. Люди уже понимают кто есть кто».