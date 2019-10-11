Сотрудница американского отеля эпично обезвредила вооруженного грабителя

Курьезный инцидент произошел в американском городке Падака (штат Кентуки). Как выяснили журналисты «Фразы», тут сотрудница местного отеля эпично расправилась с нагрянувшим к ней грабителем.

Несмотря на то, что молодой бандит был вооружен, женщина сыграла на преимуществе в весе и, воспользовавшись тем, что тот пересчитывал деньги, сумела выхватить у него пистолет, оттолкнув парня.

Завязалась борьба, тогда сотрудница сделала выстрел и грабитель сбежал.

Несмотря на то, что он был в маске, полиция сумела оперативно его вычислить: налетчиком оказался местный 26-летний бездельник Кори Филлипс. Теперь его ждет суд.

Видео инцидента:

Как писала «Фраза», парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы.