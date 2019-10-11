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Скончался легендарный космонавт Алексей Леонов

Скончался легендарный космонавт Алексей Леонов

В пятницу, 11 октября, в Москве умер легендарный советский космонавт Алексей Архипович Леонов. Как выяснили журналисты «Фразы», он скончался в возрасте 85 лет.

Данную информацию сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Уже известно, что похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Москва).

Напомним, что 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым Алексей Леонов совершил полет в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2».

Тогда же он сделал первый в истории человечества выход в открытый космос.

Как писала «Фраза», Украина решила построить базу на Луне.

Ранее китайцы первыми в мире сумели посадить космический аппарат на обратной стороне Луны.

Тэги: общество, Россия, СССР, история, космонавтика, космос, космонавт

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