На Кубе избрали первого в истории страны президента. Как выяснили журналисты «Фразы», им стал 59-летний Мигель Диас-Канель.

Главу государства избирала Национальная ассамблея народной власти Кубы.

Теперь Мигель Диас-Канель будет управлять страной до 2023 года. Он сможет назначить главу правительства и губернаторов.

Всего на высокий пост претендовали семнадцать человек.

После революции 1959 года на Кубе существовала должность председатель Государственного совета Кубы, которую занимали братья Фидель и Рауль Кастро. В 2018 году ее занял нынешний президент Мигель Диас-Канель. Пост президента страны был учрежден весной этого года.

Отметим, что Рауль Кастро продолжит руководить Коммунистической партией Кубы.

Что касается новоизбранного главы государства, то Мигель Диас-Канель родился на Кубе, служил в Революционных вооруженных силах страны, был членом Комсомола, в 2012-м году занял пост вице-премьера, а в 2013-м году – главы правительства.

Как писала «Фраза», на Кубе переписали Конституцию. Коммунизм больше никто строить не будет.