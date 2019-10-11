Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы

Президент Украины Владимир Зеленский смог выдержать 14-часовой пресс-марафон благодаря специальным уколам. Как выяснили журналисты «Фразы», он признался, что имеет слабые голосовые связки.

Как сообщают «Украинские новости», во время одного из перерывов, примерно через 8 часов общения, Зеленский заявил, что «связки — мое слабое место, вы знаете об этом». «Мы подготовились, приехали (врачи), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос — вернем», — сказал он журналистам, сопровождая фразу жестом, имитирующим укол.

Как сообщала «Фраза», 10 октября 2019 года в столичном Kyiv Food Market прошел пресс-марафон при участии президента Украины Владимира Зеленского и около трех сотен журналистов.

Он продолжался около 14 часов и был отмечен Национальным реестром рекордов, как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».