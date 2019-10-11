В Китае мост рухнул на проезжавшие под ним автомобили: появилось видео трагедии

В китайском городе Уси произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут обрушился кусок эстакады.

Кусок мост упал прямо на проезжавшие под ним машины.

По данным местных властей, погибли как минимум три человека. Также два человека пострадали.

Инцидент произошел накануне вечером, когда движение транаспорта было оживлено. По самому мосту ехали грузовые и легковые авто.

Появилось видео момента ЧП:

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