Путину сломали нос. Он рассказал, как было дело

Президент РФ Владимир Путин решил поделиться подробностями из своего «спортивного прошлого». Как выяснили журналисты «Фразы», он зачем-то рассказал, как ему сломали нос.

На откровения лидера Кремля потянуло во время международного спортивного форума, когда он полез общаться со спортсменами.

Владимир Путин принялся рассказывать: «Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось».

Он посетовал, что его перелом «долго срастался», после чего он завязал с боксом.

Как писала «Фраза», в сети высмеяли ползущего на горку Путина.