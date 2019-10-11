Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку

Предвыборный ажиотаж вокруг президентской гонки в США набирает обороты. Как выяснили журналисты «Фразы», своих фаворитов назвали букмекеры.

Так, эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill составили свой список претендентов.

Главным фаворитом выборов-2020 считается действующий глава государства Дональд Трамп, на которого ставят 2,2 к 1.

А вот его главным конкурентом называют вовсе не Джо Байдена (он идет третьим с низким коэффициентом 9 к 1).

На второе же место сейчас отправляют 70-летнюю Элизабет Уоррен, на которую ставят 3 к 1. Она сенатор США от Массачусетса с 2013 года и член Демократической партии. Букмекеры считают, что именно она может обойти Джо Байдена во время праймериз.

В отличие от большинства политиков, Элизабет Уоррен родилась в простой рабочей семье и начинала работать официанткой, но сделала блестящую карьеру, получив степень бакалавра в области патологии речи и аудиологии в Хьюстонском университете, а также степень магистра права в Ратгерском университете. Ранее она работала профессором права в юридических школах Пенсильванского и Гарвардского университетов. Интересно, что до 1996 года Элизабет Уоррен была членом Республиканской партии.

Также достаточно неожиданно на четвертом месте оказался 44-летний связанный с IT бизнесмен японского происхождения Эндрю Ян, на которого ставят 21 к 1. Он тоже может пойти на выборы от демократов.

Среди потенциальных фаворитов также рассматривается 78-летний Берни Сандерс. Для сенатор от штата Вермонт (с 2007 года) это не первый бой за президентское кресло. На него ставят 26 к 1. В американской политике его считают «самым левым» среди демократов, хотя он и не выдвигается от партии.

Такие же ставки принимаются на еще одного неожиданного кандидата – 37-летнего Пита Буттиджича. Это бывший офицер военно-морской разведки США и мэр города Саут-Бенд (с 2012 года). Он также идет на выборы от демократов. В СМИ его называют «набожным христианином».

В список претендентов также по «приколу» включили Марка Цукерберга, Челси Клинтон и Иванку Трамп.

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