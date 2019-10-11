Малыш едва не сорвал прямой эфир известной американской ведущей

В эфире американского канала NBC произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», в кадр внезапно ворвался малыш.

Все произошло во время работы в прямом эфире Кортни Кьюб, когда в камеру попал ее маленький сын.

Женщина как раз рассказывала о непростой ситуации в Сирии, когда ребенок решил ее обнять. Ведущая отреагировала: «Извините, тут мои дети».

Пока ребенка убирали из кадра, зрителям на несколько секунд включили карту боевых действий.

Видео:

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