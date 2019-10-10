Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала

Во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в четверг, 10 октября, произошел скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», в Kyiv Food Market, где глава государства встречается со СМИ, ворвалась женщина.

Выяснилось, что это Тамара Ивановна Адамась – вдова бойца АТО.

Она назвала происходящее «фикцией», а также выкрикивала: «За кого я голосовала?»

Пресс-марафон прервали.

Владимир Зеленский пообщался с женщиной, но не известно, решили ли ее проблемы. Женщина говорила, что у нее «проблемы с землей», также она говорила о «коррупции».

Видео скандала:

Как писала «Фраза», сегодня проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, на него аккредитовались более трехсот журналистов, из-за его мероприятие может затянуться на 10 часов.

Ранее Зеленский намекнул, что готов уйти, если «общество не захочет».