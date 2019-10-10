Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция

Сегодня, 10 октября, в рамках визита в Kyiv Food Market президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Как выяснили журналисты «Фразы», для участия в нем аккредитовались более 300 журналистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. При этом в комментариях, отвечая на упреки в блокировании доступа для неугодных журналистов, она допустила, что марафон может продлиться около 10 часов, несмотря на то, что к нему были допущены далеко не все желающие.

Прямую трансляцию мероприятия ведет на своем канале в YouTube «Радио Свобода».

Отметим, что в комментариях к сообщению некоторые журналисты и читатели выразили удивление количеством аккредитованных журналистов и местом проведения встречи.

Как сообщала «Фраза», 9 октября 2019 года Офис президента Украины объявил о готовящемся пресс-марафоне. Согласно заявке он будет длиться весь день — представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек, которые будут сменять друг друга каждые полчаса.