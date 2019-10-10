Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию

Турция официально подтвердила наземное вторжение в Сирию. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на севере страны.

Военная операция «Источник мира» проходит совместно с оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Главной целью турецких солдат названы боевики Рабочей партии Курдистана и ИГИЛа. Военные, как говорится в сообщении Министерства обороны, собираются «очистить приграничные территории от курдского ополчения, создать зоны безопасности и разместить сирийских беженцев». Это четыре миллиона человек.

Турция уже нанесла удары по городам Дарбасия, Маликия, Камышлы, Телль-Абъяд и Айн-Иса. Вместе с наземными войсками работает авиация. К сожалению, вместе с боевиками гибнут и мирные жители.

Западные страны и ООН уже осудили такое вторжение Турции.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что «Анкара имеет право проводить операцию благодаря Аданскому соглашению, подписанному правительствами двух стран в 1998 году».

Он заявил: «Воздушное пространство над Сирией, то оно не принадлежит США, это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается президентом Сирии Башаром Асадом».

Как писала «Фраза», Турция начала военное вторжение в Сирию. Но Иран не дремлет.