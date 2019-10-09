Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии

В Сети появилось видео стрельбы возле синагоги в немецком городе Галле. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента погибло по меньшей мере два человека.

Как передает Bild, нападавших было двое. Они были одеты в полевую форму, их лица закрывали балаклавы. Злоумышленники были вооружены ружьями, автоматическим оружием и пистолетами.

Сообщается, что на момент нападения в синагоге находились 70-80 человек. Затем нападавшие открыли стрельбу в турецкой закусочной.

Позднее стало известно, что один из преступников попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции ‒ его автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от Галле.

В настоящее время в районе ДТП работает полицейский спецназ. Трасса перекрыта.

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