В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств

В американском Иллинойсе судят девятилетнего мальчика, которого обвинили в трех поджогах «с отягчающими обстоятельствами» и пяти убийствах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает прокуратура штата.

Как пишут местные СМИ, трагедия произошла еще прошлой весной возле городка Гудфилд. 6 апреля ребенок «устроил пожар» в передвижном доме. Жертвами огня стали пять людей, трое из них – дети.

Прокуратура считает, что мальчик совершил поджог намеренно.

Если его признают виновным, то суд может присудить ему «пятилетний испытательный срок».

Другие детали процесса пока не разглашаются.

Видео пожара:

Как писала «Фраза», в Германии судят медбрата, счет жертв которого идет на сотни.