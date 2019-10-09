Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей

Продолжается объявление лауреатов Нобелевской премии 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», в среду, 9 октября, были названы победители в области химии.

Как сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, триумфаторами этого года стали американские ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и японец Акира Йошино. Свою награду они получили за разработку литийионных батарей.

В сообщении организаторов премии говорится, что они «легкие, перезаряжаемые и мощные, используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях».

Отмечается, что «также они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра».

Как это было:

Добавим, что само награждение состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Лауреат премии мира получит награду в Осло. За каждую премию также вручают чек на девять миллионов шведских крон.

Как писала «Фраза», вручение Нобелевской премии началось с веселого курьеза.

Ранее Нобелевскую премию по физике присудили ученым, сделавшим переворот в космологии.