Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание

Жители мексиканского города Лас Маргаритас привязали мэра к грузовику и протащили по дорогам. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, причиной этого стало невыполненное предвыборное обещание по ремонту дорог.

Как сообщает Lenta.ru, группа мужчин с палками ворвалась в здание городской администрации и силой вывела Хорхе Эрнандеса на улицу. В дальнейшей камеры наблюдения зафиксировали, как грузовик, сзади которого привязан за руки мужчина, едет по улице.

В итоге в операции по освобождению нерадивого чиновника пришлось принимать участие около 40 полицейским.

В результате инцидента пострадали 10 человек, 11 были задержаны. Сам же мэр получил лишь незначительные повреждения.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2017 года во время заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман показал министрам видео с ужасающим состоянием дорог в Украине.

В начале 2019 года уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко указала на катастрофическое состояние дорог в Киевской области.