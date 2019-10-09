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Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions

Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions

В Британии сорван самый крупный джек-пот в истории лотереи EuroMillions. Как выяснили журналисты «Фразы», местный житель, имя которого не разглашается, выиграл 170 миллионов фунтов.

Для этого ему пришлось угадать не только пять шариков с номерами, но также две «бонусные звезды».

Вечером вторника, 8 октября, все звезды сошлись, и мужчина сорвал гигантский выигрыш.

Ранее рекорд принадлежал супругам из Шотландии: в 2011 году они выиграли 161 миллион фунтов.

Лотерея разыгрывается с 2004 года. В ней, кроме Великобритании, участвуют жители Франции, Испании, Люксембурга, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии.

Всего в лотерею регулярно играют двести миллионов людей.

Примечательно, что выигрыш облагается налогом лишь у швейцарцев.

Как писала «Фраза», безработный индиец разбогател, купив на последние деньги лотерейный билет

Тэги: Великобритания, игра, мир, лотерея

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