Очень умная парижская свинья потрясла интернет

Свинка из зоопарка Парижа по кличке Присцилла взбудоражила интернет. Как выяснили журналисты «Фразы», животное умеет копать землю палкой.
Необычное поведение висайской бородавчатой свиньи сняли очевидцы.
Хрюшке нужно было вырыть яму в земле: сначала она работала пятачком, а потом взяла в зубы палку и принялась орудовать «инструментом» словно лопатой. При этом свинья действовала очень умело, будто делала это не в первый раз.
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