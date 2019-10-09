Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть

В подмосковном городке Серебряные Пруды произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в местном кафе эпично подрались посетители.
Видео драки уже обсуждают в интернете.
Полиция сообщает, что компания атаковала одного из мужчин, которого порезали ножом.
Всего дрались две компании из четырех и трех мужчин.
В ходе драки летали стулья, пострадала сотрудница кафе.
Правоохранители говорят, что конфликт между компаниями возник незадолго до этого.
Двух парней 22 и 24 лет, начавших кровавую драку, уже задержали. Оказалось, что это кавказцы. Им светит пятнадцать лет заключения.
Видео драки:
Как писала «Фраза», эпичная драка покупателей в одном из российских магазинов попала на видео.