Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть

В подмосковном городке Серебряные Пруды произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в местном кафе эпично подрались посетители.

Видео драки уже обсуждают в интернете.

Полиция сообщает, что компания атаковала одного из мужчин, которого порезали ножом.

Всего дрались две компании из четырех и трех мужчин.

В ходе драки летали стулья, пострадала сотрудница кафе.

Правоохранители говорят, что конфликт между компаниями возник незадолго до этого.

Двух парней 22 и 24 лет, начавших кровавую драку, уже задержали. Оказалось, что это кавказцы. Им светит пятнадцать лет заключения.

Видео драки:

Как писала «Фраза», эпичная драка покупателей в одном из российских магазинов попала на видео.