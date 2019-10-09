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Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть

Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть

В подмосковном городке Серебряные Пруды произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в местном кафе эпично подрались посетители.

Видео драки уже обсуждают в интернете.

Полиция сообщает, что компания атаковала одного из мужчин, которого порезали ножом.

Всего дрались две компании из четырех и трех мужчин.

В ходе драки летали стулья, пострадала сотрудница кафе.

Правоохранители говорят, что конфликт между компаниями возник незадолго до этого.

Двух парней 22 и 24 лет, начавших кровавую драку, уже задержали. Оказалось, что это кавказцы. Им светит пятнадцать лет заключения.

Видео драки:

Как писала «Фраза», эпичная драка покупателей в одном из российских магазинов попала на видео.

Тэги: драка, Россия, мир, криминал, кавказцы

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