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Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях

Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях

В социальных сетях разгорается нешуточный скандал вокруг фильма «Джокер» Тодда Филлипса. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на то, что картина является фаворитом будущего «Оскара» и уже собрала немало лестных отзывов критиков, с ней связана весьма пикантная история.

Дело в том, что в одном из ключевых эпизодов в конце фильма, когда Джокер танцует на лестнице, создатели картины решили включить песню Rock and Roll Part 2 британского музыканта Гари Глиттера, которого осудили за педофилию.

Сейчас музыканту 75 лет. В 2015 году суд Великобритании дал ему шестнадцатилетний срок, признав виновным в «попытке изнасилования, сексуальных домогательствах и сексуальных отношениях с девочкой моложе 13 лет» в 1975-1980 годах.

Сама песня была написана еще в 1972 году.

Фанаты фильма считают, что подобные эксперименты – это уже чересчур и призывают бойкотировать «Джокера» в кинотеатрах.

Ранее «Фраза» включила фильм «Джокер» в список самых ожидаемых картин 2019 года.

Тэги: фильм, мир, кино, педофил, социальная сеть, песня, культура

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