В США создали удивительный во всех отношениях самолет

Американская компания Kitty Hawk разработала уникальный электрический самолет. Как выяснили журналисты «Фразы», проект назвали Heaviside.

Главная его особенность – вертикальный взлет.

Плюс, как говорят разработчики, почти стопроцентная экологическая чистота в эксплуатации.

Вместить такой самолет может одного человека. Его отличает «повышенная» легкость и бесшумность.

Известно, что самолет может развить скорость до 322 километров в час. Он работает на восьми пропеллерах и шести электрических двигателях.

Видео:

Как писала «Фраза», в Китае пассажирка решила «проветрить» самолет.