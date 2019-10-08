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Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда

Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда

Россия не заинтересована в проведении очередного саммита глав государств «нормандской четверки». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Кремль ищет все новые основания для отсрочки этой встречи.

«Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров „нормандской четверки“. Франция и Германия готовы, а Россия постоянно предлагает новый набор дат», — заявил Пристайко в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что Украина для этого «прекратила стрелять и заговорила об этой злополучной формуле Штайнмайера».

«Как минимум за это время встреча откладывается дальше и дальше. Первый раз слышали про техническую невозможность Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами», — добавил министр.

Как сообщает «Украинская правда», он выразил мнение, что сложившаяся ситуация устраивает президента РФ: «Те 1,5, может 2 млрд, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе — так, как он это делает в Приднестровье, в Абхазии и Осетии — это его, мне кажется, устраивает».

«Что устраивает наших немецких и французских друзей — к сожалению, они обеспокоены тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual», — добавил Пристайко.

Как сообщает «Новое время», дипломат также объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда просто пытаются завершить минский процесс с целью закончить войну и вернуть оккупированные территории, но если этот вариант не сработает, то могут быть и другие варианты.

«Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь... и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции», — заявил Пристайко.

В таком случае, по его словам, «нужно бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки», а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН «между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях».

Он также допустил возможность реализации «кипрского сценария» урегулирования: «Никогда больше не возвращаться к этой части Украины... Это когда мы совсем ничего не сможем сделать и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2019 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав стран «нормандской четверки», получившим название «формула Штайнмайера». Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, принятие Верховной Радой закона об амнистии сепаратистов и проведение выборов в ОРДЛО под эгидой ОБСЕ.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что подписание этого документа не несет для нашей страны никаких правовых последствий.

В воскресенье, 6 октября, в центре Киева состоялось «вече» против имплементации украинской властью т. н. «формулы Штайнмайера», определяющей план действий по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. На акцию протеста пришли несколько тысяч человек. Акции протеста также прошли в других городах страны.

Тэги: Германия, Владимир Путин, Россия, Министерство иностранных дел Украины, мир, политика, Франция, нормандская четверка, минские договоренности, Вадим Пристайко, ОРДЛО, Владимир Зеленский, новости Украины, формула Штайнмайера

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