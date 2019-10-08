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Представитель УПЦ рассказал о преступной деятельности Андрея Юраша

Представитель УПЦ рассказал о преступной деятельности Андрея Юраша

Экс-директор департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш не имел права подписывать заключения с обвинениями в адрес представителей УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью каналу «Перший козацький» рассказал глава отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных споров при Ровненской епархии УПЦ, протоиерей Виктор Земляный.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Юраша по факту фальсификации в деле против Виктора Земляного.

Как ранее сообщалось, при президенте Порошенко против УПЦ, и в частности против Земляного, устраивались гонения. В том числе с подключением СБУ.

Поводом для возбуждения дела против Земляного послужили «Религиоведческие выводы», выданные Андреем Юрашем еще в 2017 году. В них фигурировала фамилия Виктора Земляного. На основании «экспертных выводов» Юраша два года назад открыли дело против священника по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их отношения к религии).

 

Тэги: новости православия, Андрей Юраш

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