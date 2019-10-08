В киевском супермаркете из-за фруктов эпично подрались покупатели

В понедельник, 7 октября, на столичных Осокорках произошла драка в супермаркете. Как выяснили журналисты «Фразы», в сети появилось видео инцидента.

Как передает «Киев Оперативный», местом яростной рукопашной схватки двух парней стал отдел фруктов в ТЦ «Аркадия».

«Драка за более спелый фрукт», ‒ так прокомментировал автор видеоролик.

На кадрах видно, как горе-покупатили пытались «достать» друг друга руками и ногами, а потом один из них смог схватить своего противника за одежду и повалить на пол, нанеся несколько точных ударов ногой.

Отмечается, что остальные посетители даже не пытались разнять дерущихся. Не спешили к месту инцидента и охранники.

Как писала «Фраза», эпичная драка покупателей в одном из российских магазинов попала на видео.

Ранее в сети появилось видео жестокой уличной драки в Днепре.