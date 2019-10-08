Американская звезда выбрала для своих детей православие и крестила их в Армении

Американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян крестила детей на своей исторической родине. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Данную информацию подтвердил глава информационной службы церкви иерей Ваграм Меликян.

Известная 38-летняя модель и участница шоу привезла в Армению всех четырех детей от своего супруга рэпера Канье Уэста: Псалома Уэста, Сейнта Уэста, Норта Уэста и Чикаго Уэста.

Сообщается, что трое из них приняли православие.

Ким Кардашьян прилетела в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям

Ее визит вызвал небывалый ажиотаж.

Добавим, что Ким Кардашьян – одна из дочерей известного американского юриста армянского происхождения Роберта Джорджа Кардашьяна (уже покойного), который прославился участием в процессе футболиста О. Джей Симпсона, адвокатом которого он выступал.

Все семья получила известность благодаря шоу «Семейство Кардашян».

Как писала «Фраза», Трамп поговорил с Ким Кардашьян о проблемах пенитенциарной системы.