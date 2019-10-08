В Иране арестовали… двойника-монстра Анджелины Джоли (18+)

В Иране задержали 22-летнюю Сахар Табар. Как выяснили журналисты «Фразы», она прославилась своим поистине чудовищным внешним видом, который стал результатом пластической хирургии и странных диет.

В социальных сетях ее уже прозвали двойником Анджелины Джоли.

Постоянные провокационные посты в интернете, видео и фотографии наконец достали местное население, которое завалило правоохранительные органы жалобами.

Странную девушку задержали по обвинению в богохульстве. Также ей вменяют подстрекательство к насилию.

Решение об аресте вынес суд Тегерана.

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Как писала «Фраза», названа десятка самых «дорогих» актрис мира.