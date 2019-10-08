В Черновцах, несмотря на усилия врачей, скончались девочки сиамские близнецы

На минувших выходных, 5 октября, в Черновцах умерли девочки сиамские близнецы. Как выяснили журналисты «Фразы», родившись 28 сентября, малышки скончались через неделю.

Об этом сообщает УНИАН.

Девочки с одним телом и двумя головами умерли в областной детской клинической больнице. Они появились на свет в городском роддоме №2 преждевременно, лишь на 33-й неделе беременности.

После рождения детей их состояние оценили как «очень тяжелое».

Примечательно, что мать не посещала дочерей в больнице, к ним приходил только отец. Ранее женщина отказалась прерывать беременность «из-за религиозных убеждений».

Еще десять лет назад «Фраза» писала, как живут самые старые сиамские близнецы в мире.