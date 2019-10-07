Вручение Нобелевской премии началось с веселого курьеза

Началось вручение Нобелевских премий 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известны лауреаты в области медицины.

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте вручил премию Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенцу. Они исследовали то, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Ранее не было известно, как клетки приспосабливаются к изменениям в нем.

Организаторы премии заявили: «Ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Фундаментальные открытия нобелевских лауреатов этого года открыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни».

Отмечается, что данное исследование «легло в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ, а также дало старт для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями».

Не обошлось без курьеза. Так, Уильяму Келину организаторы смогли дозвониться лишь с третьей попытки: обладатель премии просто не брал трубку. Выходить на ученого пришлось через его сестру, которая и помогла связаться с братом.

Добавим, что само награждение состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Лауреат премии мира получит награду в Осло. За каждую премию также вручают чек на девять миллионов шведских крон.

Как писала «Фраза», Нобелевский фонд решил нарушить регламент вручения премии в этом году.