В Киеве в автомобиле Mercedes нашли труп мужчины

Утром понедельника, 7 октября, в центре Киева на улице Ивана Франко, 15а в автомобиле Mercedes-Benz GL нашли труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель другой машины сдавал назад и зацепил его.

Как передает «Информатор», выйдя проверить столкновение, мужчина увидел, что водитель авто мертв.

Сообщается, что спасатели ГСЧС «вскрыли автомобиль», а приехавшие врачи зафиксировали смерть мужчины 1957 года рождения. Возможно, у него случился инфаркт.

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Как писала «Фраза», в Киеве парня насмерть сбили прямо на «зебре».