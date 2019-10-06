На Майдане несколько тысяч человек сопротивлялись «капитуляции»: список требований протестующих

В воскресенье, 6 октября, в центре Киева состоялось «вече» против имплементации украинской властью т. н. «формулы Штайнмайера», определяющей план действий по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», на акцию протеста пришли несколько тысяч человек.

Как передает «Громадське», аналогичные акции протеста прошли и в других городах Украины.

Участники «вече» выдвинули следующие требования к руководству страны:

Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей или любых других регионов Украины;

Запретить внедрение амнистии для сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР»;

Запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности «народных милиций» на территории оккупированного Донбасса;

Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы;

Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Как писала «Фраза», Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция.

Позднее в УПЦ дали оценку действиям Зеленского и «формуле Штайнмайера».