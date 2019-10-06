В Киеве женщина лишила себя жизни на глазах у собственного сына

В субботу, 5 октября, на столичных Березняках произошло трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Тычины смертельно больная женщина покончила с жизнью, выпрыгнув из окна.

Как передает «Информатор», пожилая женщина болела раком, от чего испытывала сильные боли. Ранее она уже пыталась покончить жизнь самоубийством, однако ей помешали.

В квартире, расположенной на 4-м этаже 14-этажного дома, она проживала вместе с сыном.

Сообщается, что в этот раз женщина дождалась, когда ее сын выйдет из комнаты, после чего забралась на подоконник, открыла окно и, дождавшись, когда он опять зайдет в комнату ‒ выбросилась из окна.

К сожалению, потерпевшая скончалась до приезда «скорой помощи».

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, эксперты и патрульные. Детали инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», выпав из окна восьмого этажа, в Киеве погибла психически больная старушка.

Ранее под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном.