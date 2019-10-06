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Американские эко-активисты призывают… есть детей

Американские эко-активисты призывают… есть детей

В США произошел резонансный инцидент во время встречи конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес со своими избирателями. Как выяснили журналисты «Фразы», дорвавшись до микрофона, одна из эко-активисток, потерявшая рассудок из-за изменения климата на Земле, призвала людей «есть детей».

В частности, горе-активистка заявила, что у человечества осталось «всего несколько месяцев», и поэтому «мы должны начать есть детей».

«У нас нет достаточно времени! ... Мы должны избавиться от детей! ... мы должны есть детей!» ‒ повторила она несколько раз в микрофон.

Как писала «Фраза», шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН.

Ранее выступление Греты Тунберг в ООН изобразили в стиле трэш-метал.

Тэги: США, общество, климат, мир, скандал, глобальное потепление, каннибализм, экология

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