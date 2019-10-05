В США жестоко избили тренера украинского чемпиона мира по боксу

В пятницу, 4 октября, в американском штате Мичиган произошло нападение на Джеймса Али Башира, ранее тренировавшего прославленного украинского боксера Александра Усика. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина серьезно пострадал прямо на процедуре взвешивания перед боем за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин.

Как передает ESPN, Али Башир ввязался в словесную перепалку с членами команды Шилдс, когда та проверяла весы, а уже через несколько минут на него напал неизвестный и нанес тяжелую травму головы.

По словам свидетелей, Али Башир был без сознания около 20 минут, а затем в сопровождении своей подопечной ‒ Иваны Хабазин ‒ был доставлен в одну из больниц Детройта.

В свою очередь, менеджер Шилдс Марк Таффет и ее промоутер Дмитрий Салита отправились в больницу, навестить Башира и Хабазин, и сказали, что прокомментируют случившееся после того, как убедятся, что с тренером все хорошо.

Сообщается, что спортсменки в итоге так и не прошли процедуру взвешивания, а позднее стало известно, что бой отменили.

Как писала «Фраза», новым тренером Усика оказался его давний знакомый.