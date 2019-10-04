В Раде обратили внимание на неадекватного «слугу народа»

Народного избранника от «Слуги народа» Николая Тищенко «засекли» за странным поведением в зале заседаний Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», видеонарезку «похождений» депутата выложили на YouTube-канале Tvgolosnaroda.

Судя по кадрам, Тищенко в буквальном смысле не находил себе места в Раде: бросался из стороны в сторону, зачем-то прятался за колонной, тер нос и, наконец, пытался проголосовать, не вставив в картоприемник карточку для голосования,..

Что послужило причиной такого неадекватного поведения Тищенко ‒ неизвестно. Сам он этот инцидент пока не комментировал.

Как писала «Фраза», один из «слуг народа» уснул прямо на рабочем месте в Раде.

Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива мастурбировал прямо на рабочем месте.