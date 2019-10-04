Зеленский пообещал «разобраться» с Нацсоветом, лишившим лицензии популярный телеканал

В пятницу, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский таки отреагировал на резонансное решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании вещательной лицензии телеканала «112 Украина». Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями глава государства поделился в Житомире, будучи «пойманным» на улице журналистом опального канала.

В частности, когда журналист спросил, почему именно с приходом Зеленского сложилась «такая ситуация со свободой слова», президент перебил вопросом: «Вам что-то запрещают говорить?..»

Когда же журналист пояснил Зеленскому, что Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензии, глава государства ответил, что с Нацсоветом «будут разбираться», так как «они сказали, что что-то там просрочено».

Как писала «Фраза», телеканал «112 Украина» остался без лицензии.

Ранее у Зеленского решили создать русскоязычный канал для всего мира. В России считают, что не выйдет.