Бацька Лукашенко красиво выкрутился, перепутав Украину со страной-агрессором

В пятницу, 4 октября, выступая на Форуме регионов в Житомире, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину... Россией. Как выяснили журналисты «Фразы», белорусский лидер красиво «выкрутился», будучи поправленным Владимиром Зеленским.

Так, рассказывая о снижении товарооборота между Украиной и Беларусью, Лукашенко отметил, что «площадка регионов России» и непосредственный контакт руководителей двух государств все-таки позволили приблизиться к докризисным объемам.

«Украины», ‒ поправил его президент Владимир Зеленский.

«Я испугался, думал, неужели я „Владимир Владимирович“ сказал...», ‒ отшутился белорусский лидер.

«Слава богу, нет», ‒ ответил ему Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», кортежи Зеленского и Лукашенко впечатлили жителей Житомира.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому свою «братскую любовь».