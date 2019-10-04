В Индии похитили прах Махатмы Ганди

В Индии произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Мадхья-Прадеш похитили прах лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди.

По данным местной полиции, инцидент произошел 2 октября во время празднований 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди.

Прах хранился в местном мемориальном комплексе. Сделали это вандалы, которые осквернили место надписью «Предатель нации».

Под подозрение попали мусульманские последователи Натхурама Годзе: он 30 января 1948 года убил лидера движения-освобождения.

Как писала «Фраза», в Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы.