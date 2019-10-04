В следующем году в Украине ликвидируют все русскоязычные школы

Уже в следующем году в Украине закроют все русскоязычные школы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования Анна Новосад.

По ее словам, произойдет это уже со следующего учебного года.

Чиновник сообщила: «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения».

Министр сказала, что «школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года».

Она добавила: «Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык».

Как писала «Фраза», в Нью-Йорке Зеленский заговорил по-русски.