На ЧМ по легкой атлетике разгорелся грандиозный секс-скандал

На Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в катарской столице Дохе, разгорелся самый настоящий интим-скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», девушки-спортсменки пришли в негодование от «пикантных» ракурсов, которые используют операторы во время трансляций.

Как передает «РЕН-ТВ», старт скандалу положила бегунья из ФРГ Джина Люкенкемпер, которая возмутилась слишком откровенными фото со стартовой площадки.

Как выяснилось, атлетов снимают снизу и сзади, чтобы видеть каждое их движение. Немецкая легкоатлетка заявила, что не давала согласие на такую съемку и что ей это неприятно.

Сообщается, что немку поддержали и другие спортсменки. В итоге немецкая сторона обратилась с жалобой на организаторов в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). И это принесло свои плоды ‒ теперь во время стартов транслируют только крупные планы спортсменов.

Как писала «Фраза», украинские легкоатлеты стали жертвами китайских фальшивомонетчиков.

Ранее сообщалось, что известная индийская бегунья оказалась мужчиной. «Она» даже пыталась изнасиловать свою подругу.