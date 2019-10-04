В Париже мужчина зарезал сразу четверых полицейских

В четверг, 3 октября, во французской столице Париже произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там сотрудник полицейской префектуры зарезал четверых коллег.

Как передает BFM TV, злоумышленник проработал в полицейском ведомстве более 20 лет, в последнее время он служил в разведподразделении.

«Он напал на коллег сначала в своем кабинете, затем в соседнем и потом на лестнице. После этого он выбежал во двор, где убил четвертого и был застрелен полицейским из автомата. Его мотивы предстоит установить», ‒ рассказал журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер.

В настоящее время территорию вокруг префектуры охраняют около 200 полицейских и жандармов. Дороги и ближайшие станции метро возле здания, расположенного рядом с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.

Сообщается, что в префектуру уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, на месте находится премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.

Как писала «Фраза», в Париже мощным взрывом «накрыло» десятки человек.

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