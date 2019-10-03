Богословская попала в ДТП под Киевом

В среду, 2 октября, экс-нардеп и кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП на Обуховской трассе в Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись... Парень, который ударил меня сзади, — не виноват, он спас и мою, и свою машины...» — рассказала она.

Также Богословская обнародовала видео с места происшествия, на котором видно, что в это же время на встречной полосе произошло еще одно ДТП.

Она также добавила, что полиция прибыла на место ДТП ровно через три часа.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2018 года одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП.