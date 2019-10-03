Насос и надувная кукла... «Слуга народа» рассказал о «формуле Штайнмайера»

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко снова попал впросак в беседе с журналистами. Как выяснили журналисты «Фразы», это не на шутку возмутило пользователей соцсетей.

Ему, в частности, задали вопрос о «формуле Штайнмайера» и разведении сил на Донбассе, а он начал сравнивать Украину с насосом, которую якобы оставили «попередники», отметив, что «куда не возьмешь, все что-то не работает», сообщают «Факты».

После этого Тищенко и вовсе начал нести какую-то чушь, не имеющую никакого отношения к задаваемым вопросам.

«Например, вы берете надувную куклу, вы знаете, как с ней обращаться. Или вы берете машину, чтобы с ней обращаться, вам необходима инструкция», — так нардеп пытался объяснить политический момент «формулы Штайнмайера».

Ранее «Фраза» сообщала, что в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко нахамил корреспонденту «Радио Свобода».

А на днях он из-за прикосновений женщин устроил скандал на митинге предпринимателей.