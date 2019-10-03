Известный американский актер Том Круз продолжает путешествовать по Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», после Киева он посетил Одессу и Львов.

В Одессе 57-летний артист осмотрел местный порт. В социальных сетях уже шутят, что объект станет местом разборок в будущем фильме звезды.

Ознакомился Том Круз и с другими достопримечательностями города, например, прогулялся по Потемкинской лестнице.

После Одессы актер отбыл во Львов, где посетил местную мэрию, после чего поехал смотреть Карпаты.

Как писала «Фраза», стало известно, что Том Круз делал в Киеве.

Ранее братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве.