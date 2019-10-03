Илья Кива мастурбировал прямо на рабочем месте?

Сегодня, 2 октября, в Верховной Раде произошел довольно курьезный случай с участием нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после его общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой.

Как видно на видео (его снял Всеволод Филимоненко), после разговора народный избранник отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах и занимался этим длительное время. После этого он начал подтягивать свои носки.

Как сообщает «РБК-Украина», девушка — начинающая модель. У нее есть премия «Гордость и красота Украины».

По информации, размещенной на сайте модельного агентства, Юлии 30 лет, и она закончила киношколу на Одесской киностудии по курсу «Актер музыкально-драматического театра».

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2017 года во время заседания парламента журналисты поймали одного из нардепов на порно-переписке.