Одиозный украинский пранкер «прильнул к ноге» самого Джастина Тимберлейка

Одиозный украинский пранкер Виталий Седюк напал в Париже на знаменитого американского певца и актера Джастина Тимберлейка. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел во время «недели моды» в Париже на показе Louis Vuitton.

Видеозапись происшествия появилась на Youtube-канале other viewnews.

На кадрах видно, как Тимберлейк шел вместе с женой Джессикой Бил, когда мужчина из толпы зевак (им был Виталий Седюк) схватил певца за ногу сзади и попытался сбить его с ног. Мужчину тут же оттащили охранники.

К счастью, ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали.

Стоит отметить, что в 2017 году все тот же Виталий Седюк устроил скандал на «Евровидении». Так, во время выступления певицы Джамалы он выбежал на сцену и... снял штаны.

Как писала «Фраза», пранкера, оголившего ягодицы на финале «Евровидения», отпустили под личное обязательство. Сам он объяснил, почему так поступил.

Позднее стало известно, что Седюка, показавшего голый зад на «Евровидении», суд оштрафовал на 8500 грн.