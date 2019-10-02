Во Львове патрульные, пытаясь проскочить на красный свет, устроили серьезную аварию

Сегодня, 2 октября, во Львове патрульные на Ford Transit вылетели на перекресток на красный свет и устроили аварию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает руководитель ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич в Facebook.

Судя по публикации и видео, правоохранители пытались «проскочить» на красный свет светофора без включенных проблесковых маячков и каких-либо сигналов. В это же время на зеленый свет выехал автомобиль Skoda Octavia, который и влетел в машину патрульных.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 сентября на выезде из Бровавров в Киев произошло смертельное ДТП — пьяный сотрудник полиции на Opel Vectra на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта.