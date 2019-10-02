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Скончался «чешский соловей» Карел Готт. Когда-то от его песен балдел весь Советский Союз

Скончался «чешский соловей» Карел Готт. Когда-то от его песен балдел весь Советский Союз

В возрасте 80 лет умер известный чешский певец Карел Готт. Как выяснили журналисты «Фразы», он скончался в Праге.

Свою карьеру певец, которого прозвали «чешским соловьем», начал в 1950-е. Уже в 1960-1970-е его песни доходят и до слушателей СССР, где Карел Готт становится народным любимцем.

Артист нередко приезжал с гастролями в Советский Союз.

Четыре года назад у певца нашли опухоль лимфатических узлов. После лечения Карел Готт даже вернулся на сцену, но его здоровье вскоре вновь ухудшилось. В начале осени у певца диагностировали острую лейкемию.

У себя на родине Карел Готт считается одним из самых популярных людей в истории страны. Во всем мире продано более тридцати миллионов копий его пластинок и дисков.

Как писала «Фраза», умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Тэги: Чехия, мир, музыка, культура, певец

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