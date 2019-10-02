На Буковине учитель во время урока избил школьника

На Буковине учитель избил 10-классника за то, что тот мешал ему проводить урок. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел еще в прошлом учебном году, однако видео в сеть было выложено лишь сейчас.

На видео отчетливо видно, что учитель физики бьет по голове ученика, затем толкает его на парту, сообщает ТСН.

11-классник сейчас и не припомнит, когда именно произошел тот инцидент, но признает: на уроке с одноклассниками шумели. Учитель сначала кричал, а потом набросился на него.

Учитель физики Виктор Драгомарецкий в школе работает по совместительству — преподает только в этом классе. Признается, что даты тоже не вспоминает, но говорит — ученики постоянно пытаются сорвать уроки, поэтому у него сдали нервы, о чем теперь сожалеет. Кроме того, преподаватель признался, что страдает от травли учеников.

Директор школы посмотрел видео впервые и признает, что учитель повел себя неправильно. Ранее претензий к работе этого преподавателя не было, теперь же разговор будет серьезный.

Мать парня в полицию заявление писать не захотела, но сами правоохранители уже проводят проверку — выясняют, только лишь раз учитель прибег к рукоприкладству или это было систематическим явлением.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2019 года в одной из школ Мостиски Львовской области 11-летнего ученика во время перемены избил пожилой учитель.

Напомним также, что в Житомирской области престарелый учитель ударил второклассника прямо во время урока.

Ранее в лицее на Волыни бывший учитель избил ученика.