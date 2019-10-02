В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину

В Днепре в магазине EVA произошел конфликт между сотрудниками полиции и посетителями. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате правоохранитель ударил по лицу женщину.

Начало конфликта осталось за кадром, на видео события начинаются с момента прибытия представителей правоохранительных органов с автоматами. Не исключено, что это были сотрудники полиции охраны, сообщает «Днепр вечерний».

На выходе из магазина стояли две девушки, задержанные сотрудником магазина в форме рабочего. Одну из девушек полицейский повел вглубь магазина, а другая звонила по телефону и комментировала происходящее.

В какой-то момент к звонившей подошел сотрудник полиции и со всего размаха нанес ей удар по лицу, выбив телефон, и начал заламывать руки.

Пользователи соцсетей были возмущены таким поведением стража порядка и выразили надежду, что в отношении него будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Полтаве пьяный полицейский приставал к женщине и избил прохожего, который за нее заступился.