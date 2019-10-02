Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, «кто спасает свою шкуру», но не остальной народ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал во время воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный сайт УГКЦ, во время проповеди Шевчук отметил, что об усталости от войны часто говорят украинские политики.

«Мы сегодня много слышим о том, что мир устал от украинских проблем. Даже иногда наши политики нам внушают, что народ Украины устал от войны», — сказал глава УГКЦ.

Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.

«Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, все время чувствует опасность по отношению к себе», — продолжил мысль Шевчук.

По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, «потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия». А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА.